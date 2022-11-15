Военкор опубликовал прейскурант для мобилизованных за уничтожение техники ВСУ

Военкор Коц опубликовал прейскурант для мобилизованных за уничтожение техники ВСУ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал прейскурант для мобилизованных за уничтожение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

В частности, согласно документу, за ликвидированный самолет военнослужащим российской армии заплатят 300 тысяч рублей, за вертолет — 200 тысяч, за танк или взвод противника — 100 тысяч рублей.

Кроме того, 50 тысяч рублей предусмотрены за уничтожение боевой машины пехоты, МТЛБ, бронетранспортера, самоходной артиллерийской установки, беспилотника средней дальности, зенитного ракетного комплекса «Оса», реактивной системы залпового огня «Град» или «Ураган», зенитно-ракетного комплекса С-300, «Тор» или «Бук», боевой машины десанта или отделения противника.

15 ноября телеканал «Звезда» сообщил, что гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, будут платить за успехи в бою. К ним относятся уничтожение техники ВСУ, а также ликвидация живой силы противника.