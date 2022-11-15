Мобилизованным будут платить за успехи в бою

Мобилизованным россиянам будут платить за уничтожение техники и живой силы Украины

Гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, будут платить за успехи в бою. К ним относятся уничтожение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидация живой силы противника, пишет Telegram-канал Zvezdanews.

Уточняется, что за сбитый самолет мобилизованным заплатят 300 тысяч рублей, за вертолет — 200 тысяч. За уничтоженный танк военнослужащие получат 100 тысяч рублей, а за беспилотный летательный аппарат (БПЛА) — 50 тысяч.

За ликвидацию такой техники как БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Оса», боевой машины РСЗО мобилизованных планируется поощрять выплатами в 50 тысяч рублей. Кроме того, планируются выплаты наиболее отличившимся призывникам за решение различных задач и уничтожение военнослужащих ВСУ, которые могут составить до 100 тысяч рублей.

Ранее заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова заявила, что мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно — до 25 декабря.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. Планировалось, что в рамках мобилизационных мероприятий будут призываны 300 тысяч человек. О завершении в России частичной мобилизации 28 октября Путину доложил министр обороны страны Сергей Шойгу.