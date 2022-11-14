Депутат Иванов сообщил, что мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно

Мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно — до 25 декабря. Об этом заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова на запрос депутата Государственной Думы Максима Иванова, написал парламентарий в Telegram.

По его словам, выплата будет производиться с 10 по 20 число следующего месяца за истекший, а за декабрь календарного года — до 25 декабря.

Такое исключение сделали для того, чтобы семьи мобилизованных россиян не остались без выплаты к Новому году.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что минимальный размер денежного довольствия призванного по мобилизации российского военнослужащего составляет 195 тысяч рублей. Тем мобилизованным, которые имеют более высокое звание и должность, будут платить больше — размер денежного содержания командира взвода составит около 225 тысяч рублей, добавили в военном ведомстве.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах с 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался о завершении частичной мобилизации. По его словам, удалось набрать 300 тысяч резервистов.