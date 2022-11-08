В Минобороны озвучили минимальный размер денежного довольствия мобилизованного

Спикер финблока МО Микищенко заявил, что мобилизованным будут платить от 195 тысяч рублей

Минимальный размер денежного довольствия призванного по мобилизации российского военнослужащего составляет 195 тысяч рублей. О том, что размер довольствия начинается с этой суммы, заявил спикер финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам Микищенко, тем мобилизованным, которые имеют более высокое звание и должность будут платить больше — командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей.

«Если военнослужащий, например сержант или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше», — заявил Микищенко.

Ранее Минобороны разъяснило ситуацию с единовременными выплатами мобилизованным.

