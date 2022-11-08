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09:19, 8 ноября 2022Россия

В Минобороны озвучили минимальный размер денежного довольствия мобилизованного

Спикер финблока МО Микищенко заявил, что мобилизованным будут платить от 195 тысяч рублей

Фото: РИА Новости

Минимальный размер денежного довольствия призванного по мобилизации российского военнослужащего составляет 195 тысяч рублей. О том, что размер довольствия начинается с этой суммы, заявил спикер финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам Микищенко, тем мобилизованным, которые имеют более высокое звание и должность будут платить больше — командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей.

«Если военнослужащий, например сержант или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше», — заявил Микищенко.

Ранее Минобороны разъяснило ситуацию с единовременными выплатами мобилизованным.

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Валерий Розенберг
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