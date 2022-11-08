В Минобороны озвучили минимальный размер денежного довольствия мобилизованного
Минимальный размер денежного довольствия призванного по мобилизации российского военнослужащего составляет 195 тысяч рублей. О том, что размер довольствия начинается с этой суммы, заявил спикер финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.
По словам Микищенко, тем мобилизованным, которые имеют более высокое звание и должность будут платить больше — командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей.
«Если военнослужащий, например сержант или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше», — заявил Микищенко.
Ранее Минобороны разъяснило ситуацию с единовременными выплатами мобилизованным.