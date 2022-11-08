Минобороны разъяснило ситуацию с единовременными выплатами мобилизованным

Минобороны России: зарплата призванного по частичной мобилизации составит 195 тыс. рублей

Единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы захотели стать контрактниками и заключили контракт, призванным по частичной мобилизации, а также заключившим контракт на год и более. Такое разъяснение привел представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко. Его комментарий приводится в Telegram-канале военного ведомства.

Он отметил, что денежное довольствие мобилизованного облагается подоходным налогом так же, как и у всех военных, проходящих военную службу по контракту.

По словам Микищенко, выплата в 195 тысяч рублей производится после заключения контракта о прохождении военной службы.

«Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач», — сказал он.

Представитель Минобороны пояснил, что выплаты мобилизованным начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть проходившим службу с 1 по 31 октября средства будут начислены с 10 по 20 ноября.

Накануне президент России Владимир Путин изъявил желание лично обсудить с гражданами выплаты мобилизованным.

3 ноября глава государства подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах России.