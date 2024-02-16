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11:38, 16 февраля 2024Среда обитания

Семью участника СВО собрались выгнать из квартиры

Семью участника СВО из Нижнего Новгорода собрались выгнать из квартиры за долги
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде мать участника специальной военной операции (СВО) с тремя несовершеннолетними детьми собрались выгнать из квартиры. Об этом стало известно изданию News Room 24.

Женщина купила трехкомнатную квартиру в 2008 году с помощью ипотеки и маткапитала. После развода и увольнения она не смогла выплачивать кредит, в результате чего суд признал ее банкротом и постановил выселить семью из квартиры. Жилье продадут с торгов в счет погашения долга, размер которого составляет 900 тысяч рублей.

Собственница рассказала, что другой квартиры у нее нет, а арендовать жилье с тремя детьми сложно. «Уже и президенту написала обращение, и депутатам, и в кризисный центр для женщин, и в благотворительный фонд. Пока нет ответа», — рассказала она.

В ГУ ФССП заявили, что не будут принудительно выселять многодетную семью. С матерью связались специалисты, которые помогут ей подать заявку в суд для получения отсрочки выселения. Изначально россиянка должна была покинуть квартиру до 5 февраля, однако срок сдвинули.

Ранее участник СВО из Амурской области пожаловался на протекающий потолок. Поломку не могут устранить уже три года.

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      Александра Качан
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