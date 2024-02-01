Среда обитания
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12:20, 1 февраля 2024Среда обитания

Участник СВО пожаловался на трехлетний водопад в квартире

С потолка квартиры участника СВО три года лилась вода

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

С потолка квартиры в Амурской области третий год льется вода. По поводу вечных протечек в доме участник спецоперации (СВО) даже обращался к президенту, передает портал Amurlife.

Ситуация повторяется каждое лето после сильных осадков, сетует житель села Чигири. Протекая через кровлю, дождевая вода разрушает деревянное покрытие. Из-за этого со стены ванной россиянина отвалилась плитка. Хозяин хотел бы сделать дома ремонт, но опасается, что уже весной с приходом дождей «водопад снова вернется в их квартиру» и он будет испорчен.

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На жалобы собственника в управляющей компании не реагируют. Ситуацией заинтересовались в Народном фронте. Общественники обратились к местным властям, прокуратуру и министерство ЖКХ.

Ранее в другом российском регионе, Ханты-Мансийском автономном округе, семью участника СВО захотели выселить из единственного жилья из-за отсутствия регистрации. Глава семьи, однако, рассказал, что на заявление о прописке ему ответили отказом.

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      Виктория Клабукова
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