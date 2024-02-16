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23:50, 16 февраля 2024Мир

Шольц пообещал не отправлять немецких солдат на Украину

Шольц: немецкие солдаты не будут участвовать в конфликте на Украине
Владимир Зеленский и Олаф Шольц

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении, опубликованном на сайте правительства, заявил, что немецкие солдаты не будут участвовать в конфликте на Украине.

По его словам, участие бундесвера в боевых действиях не входит в условия соглашения о гарантиях безопасности, которое подписали Шольц и президент Украины Владимир Зеленский.

Шольц добавил, что Германия будет всячески укреплять оборонный потенциал Киева.

Шольц и Зеленский подписали соглашение 16 февраля. Приоритетное внимание уделяется противовоздушной обороне, артиллерии и бронетехнике. Только в этом году объем помощи со стороны Берлина составит семь миллиардов евро.

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      Марина Совина
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