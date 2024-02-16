«Это беспрецедентное соглашение». Украина и Германия договорились о гарантиях безопасности. На что рассчитывает Киев?

Олаф Шольц: Германия предоставит гарантии безопасности и поддержку Украине

В ходе своего визита в Германию для участия в Мюнхенской международной конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности.

В Германии вновь подтвердили, что страна будет поддерживать Украину в ходе конфликта с Россией.

«Германия подчеркивает свое намерение оказывать долгосрочную военную поддержку украинским силам безопасности и обороны для того, чтобы полностью восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ», — отмечается в соглашении.

Помимо гарантий безопасности, соглашение предусматривает обучение в Германии военнослужащих Вооруженных сил Украины для сдерживания наступлений российской стороны. Помощь касается военной техники на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве

Приоритетное внимание уделяется противовоздушной обороне, артиллерии и бронетехнике, включая боеприпасы.

Особую роль также должно играть «повышение совместимости с евроатлантическими партнерами», отмечается в документе.

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Договоренности двух стран назвали беспрецедентными

В своем Telegram-канале Владимир Зеленский рассказал, что немецкая поддержка составит более семи миллиардов евро в 2024 году.

Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты Владимир Зеленский президент Украины

В целом Германия обязуется поддерживать Украину в течение десяти лет. В ответ на это украинская сторона обязуется продолжать реформы, приближающие страну к вступлению в Европейский союз.

В соглашении зафиксирована и четкая позиция Германии относительно санкций против России, а также использования российских замороженных активов. Предполагается вместе с партнерами по «Большой семерке» и Европейскому союзу найти «законные пути» для их передачи Украине.

Соглашение будет действовать 10 лет

Украина и Германия смогут продлить его по завершении 10-летнего срока: подобное решение может быть принято не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока.

Важной частью договоренностей стало распространение его действия на период после потенциального прекращения огня с Россией.

В документе предусматривается совместная работа «по обеспечению устойчивости сил, способных (...) сдерживать агрессию в будущем»

Помимо этого, Владимир Зеленский рассказал о проведении консультаций в случае активизации боевых действий после гипотетического прекращения огня.

Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного будущего вооруженного нападения России на Украину Владимир Зеленский президент Украины

Германия будет поддерживать страну «столько, сколько потребуется».

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ФРГ окажет дополнительную помощь Украине

Помимо подписания соглашения, Олаф Шольц после встречи с Владимиром Зеленским объявил о формировании дополнительного пакета военной помощи Украине.

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Также Шольц заявил о поставке 36 самоходных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тысяч артиллерийских боеприпасов, двух дополнительных систем противовоздушной обороны Skynex и ракеты для IRIS-T. Соглашение и дополнительные меры поддержки, по словам канцлера, указывают, что «Украина может положиться на Германию».

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Украина стремится подписать как можно больше договоров с партнерами по безопасности

Политолог Александр Асафов в комментарии «Ленте.ру» указал, что заключение гарантий безопасности нужно Украине, чтобы получить поддержку союзников по евроатлантическому блоку уже сейчас, до интеграции страны в НАТО.

Зеленский пытается добиться подписания гарантий безопасности от европейских стран, фактически дублируя пятую статью НАТО о коллективной обороне Александр Асафов политолог

Так, нынешнее соглашение подписано в развитие декларации «Группы семи» и аналогичного соглашения, заключенного с Великобританией 12 января в ходе визита премьер-министра Риши Сунака в Киев.

При этом Александр Асафов напомнил, что Великобритания отнеслась к подписанию договора крайне сдержанно, а в СМИ оно было охарактеризовано как «соглашение о намерениях».

Кроме того, ожидается, что аналогичное соглашение Украина подпишет в ближайшее время с Францией в ходе предстоящего визита Зеленского в Париж.

Зеленский и его офис пытаются подписать содержательно другие документы, но не думаю, что немцы согласятся на какие-то обязательства, отличающиеся от обязательств Великобритании. Но Зеленскому в любом случае важен не документ, а инфоповод, который может немного взбодрить население внутри Украины Александр Асафов политолог