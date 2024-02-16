Шойгу простился с бывшим командиром 9-й роты в Афганистане

Шойгу простился с генерал-полковником Вострониным

Глава Минобороны России Сергей Шойгу простился с генерал-полковником Валерием Востротиным, который командовал 9-й ротой в Афганистане. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Церемония прощания с генералом состоялась в Центральном доме Российской армии в Москве.

Глава Минобороны выразил соболезнования семье Востротина и заявил о патриотизме и профессионализме, которые проявил офицер за десятилетия службы.

Востротина не стало 13 февраля, он не дожил два дня до 35-летия выводы советских войск из Афганистана. За выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году Востротин удостоился звания героя СССР. Последние два года генерал тяжело болел.