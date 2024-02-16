В Кировоградской области Украины прогремели взрывы

«РБК-Украина»: в Кропивницком Кировоградской области прозвучали взрывы

В Кропивницком Кировоградской области Украины произошли взрывы. Ранее в городе прозвучала сирена воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал «РБК-Украина».

«В Кропивницком прозвучал взрыв», — отмечается в сообщении украинского новостного агентства. Журналисты не приводят дополнительных подробностей.

16 февраля в 15:56 в Кировоградской области прозвучала сирена воздушной тревоги.

Ранее стало известно о взрывах в Очакове Николаевской области. По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, снаряд повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры.