Стало известно об увеличении выплавки стали в России

Мантуров: в 2023 году производство стали в России увеличилось 5,3%

В 2023 году производство стали в России увеличилось 5,3 процента, сообщил вице-премьер Денис Мантуров. Его слова приводит «Регнум».

По его словам, увеличение выплавки стали произошло за счет увеличения отгрузок на внутренний рынок — прежде всего для инфраструктурных проектов и жилищного строительства.

Как считает Мантуров, металлургическая отрасль полностью адаптировались к новым условиям, преодолев негативные тенденции 2022 года.

Также 16 февраля стало известно, что в текущем году будет увеличен импорт нержавеющей стали. Поводом для прогноза ассоциации «Спецсталь» по ускорению завоза из-за рубежа является нехватка собственного выпуска и потребность в продукте для реализации стратегических проектов.