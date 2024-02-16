Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
03:37, 17 февраля 2024Экономика

Стало известно об увеличении выплавки стали в России

Мантуров: в 2023 году производство стали в России увеличилось 5,3%

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В 2023 году производство стали в России увеличилось 5,3 процента, сообщил вице-премьер Денис Мантуров. Его слова приводит «Регнум».

По его словам, увеличение выплавки стали произошло за счет увеличения отгрузок на внутренний рынок — прежде всего для инфраструктурных проектов и жилищного строительства.

Как считает Мантуров, металлургическая отрасль полностью адаптировались к новым условиям, преодолев негативные тенденции 2022 года.

Также 16 февраля стало известно, что в текущем году будет увеличен импорт нержавеющей стали. Поводом для прогноза ассоциации «Спецсталь» по ускорению завоза из-за рубежа является нехватка собственного выпуска и потребность в продукте для реализации стратегических проектов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сырский объявил о сдаче Авдеевки

      В правительственных зданиях Бельгии нашли письма с ядом

      Командующий ВСУ объяснил сдачу Авдеевки

      Стало известно об увеличении выплавки стали в России

      Маск заявил о мощи государственной цензуры в США

      В России подготовили новый порядок оказания первой медицинской помощи

      В Авдеевке подняли российский флаг. Танки ВСУ покидают город, пехота несет большие потери

      На Западе осудили обвинения в адрес России в геноциде

      В Эквадоре пообещали России бороться за безопасность бананов

      Пленный «азовец» рассказал о потере половины своей роты в Авдеевке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше