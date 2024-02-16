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16:36, 16 февраля 2024Экономика

Набиуллина сообщила о дискуссии по повышению ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина рассказала о выборе между сохранением и повышением ставки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На заседании совета директоров Центробанка (ЦБ) рассматривалось два варианта решения по ключевой ставке — сохранение и повышение. Об этом на пресс-конференции по итогам мероприятия рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

Она объяснила, что аргументы, которыми руководствовались участники встречи, будут опубликованы позднее в рамках новой практики. Центробанк ранее анонсировал выход новых материалов «Резюме обсуждения ключевой ставки» для лучшей коммуникации с рынком.

По словам Набиуллиной, перспективы снижения ставки также обсуждались, но большинство сходится на переходе к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) не раньше, чем во втором полугодии текущего года. Пространство для таких шагов в принципе есть, но оно увеличивается медленно.

Кроме того, напомнила глава регулятора, не всегда снижение номинальной процентной ставки приводит к смягчению ДКП, многое зависит от инфляционных ожиданий. Если они высоки, то кредиты будут дорогими вне зависимости от ставки. В любом случае главным фактором останется близость к цели по инфляции, установленной на 2024 год в районе 4-4,5 процента.

Ранее 16 февраля Центробанк сохранил ставку на уровне 16 процентов годовых, прервав цикл повышения, который продолжался с июля прошлого года.

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      Платон Щукин
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