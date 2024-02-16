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05:50, 16 февраля 2024Мир

Байден провел переговоры с Нетаньяху

Байден выступил против операции в Рафахе без мер безопасности для жителей
Джо Байден b Биньямин Нетаньяху

Джо Байден b Биньямин Нетаньяху. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили военную операцию в Рафахе, передает РИА Новости.

Байден провел переговоры с Нетаньяху, в ходе которых выступил против операции в Рафахе без введения мер безопасности для мирных жителей. Кроме того, лидеры двух стран также обсудили ход переговоров с движением ХАМАС и возможность освобождения оставшихся заложников.

Политики также подняли вопрос гуманитарной ситуации в секторе Газа. Они признали необходимость «срочно обеспечить поставки необходимой гумпомощи отчаянно нуждающимся в ней мирным жителям Палестины».

10 февраля Нетаньяху заявил, что в связи с давлением мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в провинции Рафах на юге сектора Газа завершится к 10 марта.

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      Марина Совина
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