Цискаридзе назвал лучшего молодого артиста в России

Цискаридзе назвал Ивана Янковского одним из лучших молодых актеров России

Артист балета и педагог, ведущий ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале Николай Цискаридзе назвал лучшего молодого актера в России. Его слова приводит «Пятый канал».

Экс-премьер Большого театра заявил, что одним из своих любимых артистов он считает актера Ивана Янковского. «К сожалению, у меня никак не совпадает расписание, чтобы посмотреть с ним спектакль в театре. Я очень много прочитал о нем хорошего и очень много знаю о нем хорошего», — рассказал он.

Цискаридзе также отметил, что ему нравится актер Андрей Вешкурцев, исполнивший роль поэта Сергея Есенина в спектакле «Женщины Есенина» во МХАТе. Кроме того, артист выразил желание посмотреть на сцене на звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого.

По мнению педагога, на сегодняшний день немногие режиссеры способны вырастить новые поколения молодых актеров. «Артист — это прежде всего роль. Когда у человека нет роли, говорить о том, что он хороший артист, невозможно», — заключил Цискаридзе.

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