Турист попал в ДТП в Таиланде после разговора с женой в День святого Валентина

Daily Mail: турист в Таиланде столкнулся с грузовиком на мотоцикле и не выжил

В Таиланде британский турист на мотоцикле попал в аварию с грузовиком и не смог выжить. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что ДТП произошло по дороге, ведущей с пляжа на острове Пхукет, в День святого Валентина, 14 февраля. После столкновения с грузовым автомобилем мотоцикл сильно отбросило назад. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и полиции. Врачи констатировали, что мужчина не дышит.

Путешественник за несколько часов до случившегося провел последний разговор с женой по телефону, поздравив ее с праздником.

Ранее британская туристка поехала в отпуск в Кению и попала в аварию с грузовиком сразу после прилета. Известно, что столкновение произошло, когда женщина ехала из аэропорта в такси вместе с другом. Оба пассажира не выжили.

