У пойманных на границе с Украиной диверсантов нашли взрывные устройства

КГБ Белоруссии: у пойманных на границе диверсантов нашли взрывные устройства

У диверсантов, пойманных на границе с Белоруссией, нашли взрывные устройства. Об этом сообщил Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, передает БелТА.

В Лельчицком районе Гомельской области задержали участников диверсионно-разведывательной группы. В ведомстве уточнили, что у них были обнаружены взрывные устройства и иные средства поражения.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что переброска задержанных нескольких диверсантов в Белоруссию была организована Службой безопасности Украины (СБУ), которая совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провела разведку местности.

О задержании диверсантов 16 февраля сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко. «С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий», — сказал он.

