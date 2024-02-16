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18:46, 16 февраля 2024Бывший СССР

У пойманных на границе с Украиной диверсантов нашли взрывные устройства

КГБ Белоруссии: у пойманных на границе диверсантов нашли взрывные устройства

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

У диверсантов, пойманных на границе с Белоруссией, нашли взрывные устройства. Об этом сообщил Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, передает БелТА.

В Лельчицком районе Гомельской области задержали участников диверсионно-разведывательной группы. В ведомстве уточнили, что у них были обнаружены взрывные устройства и иные средства поражения.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что переброска задержанных нескольких диверсантов в Белоруссию была организована Службой безопасности Украины (СБУ), которая совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провела разведку местности.

О задержании диверсантов 16 февраля сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко. «С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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