Уилл Смит получил новую роль после перерыва в карьере из-за скандала на «Оскаре»

Актер Уилл Смит сыграет в боевике «Сахарные бандиты» после перерыва в карьере

Американский актер Уилл Смит получил новую роль после перерыва в карьере из-за скандала на «Оскаре» в 2022 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Смит сыграет в боевике «Сахарные бандиты», снятом по мотивам книги Чака Хогана «Дьяволы в изгнании». Артист исполнит главную роль ветерана войны в Ираке, ушедшего в отставку. Сценаристом и режиссером картины стал Чак Хоган.

Сюжет фильма посвящен бывшему участнику войны, заключившему союз с другими ветеранами против бостонских наркоторговцев. Эта роль стала первым крупным проектом Смита после сотрудничества с режиссером Антуаном Фукуа в фильме «Освобождение» 2022 года.

В марте 2022 года во время церемонии вручения премии «Оскар» ведущий Крис Рок неудачно пошутил про прическу жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и ударил шоумена. Позднее супруга Смита Джада Пинкетт-Смит призналась, что этот поступок мужа спас их брак.