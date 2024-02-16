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05:44, 17 февраля 2024Экономика

Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука

Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Виктора Медведчука
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Виктора Медведчука, сообщает сообщает Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Речь идет про 92-метровую яхту Royal Romance. Сколько за нее хотят выручить украинские власти, не сообщается.

Яхту арестовали весной 2022 года, она находится в хорватском порту Риека. 25 января Хорватский окружной суд города Сплит принял решение о передаче судна Украине.

Royal Romance была построена в 2015 году, на ней есть лифт и бассейн, оно вмещает 14 гостей и 22 члена экипажа. На момент продажи Медведчуку яхта стоила около 200 миллионов долларов.

Ранее в феврале бывший лидер заапрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассказал, что в 2022 году его обменяли на десятерых иностранных наемников.

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      Марина Совина
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