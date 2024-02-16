В Азербайджане заявили об обстреле своих позиций с территории Армении

МО Азербайджана заявило об обстреле позиций ВС республики с территории Армении

Вооруженные силы (ВС) Армении обстреляли позиции азербайджанской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По данным ведомства, в пятницу, 16 февраля, в 12:50 (11:50 по московскому времени) позиции азербайджанских военных, находящиеся в направлении поселка Тезекенд Дашкесанского района, подверглись обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны населенного пункта Гюнешли Басаркечярского района. В Минобороны добавили, что подразделениями ВС Азербайджана на указанном направлении были «приняты адекватные ответные меры».

13 февраля оборонное ведомство Армении заявило об обстреле своих военнослужащих в районе населенного пункта Неркин Ханд в Сюникской области. В Азербайджане свои действия объяснили проведением «операции возмездия» в ответ на провокацию с армянской стороны.