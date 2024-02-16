В Белгороде уточнили число раненых жителей и повреждений после атаки ВСУ

Губернатор Гладков: число раненых после атаки на Белгород достигло 19 человек

Число раненых после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород увеличилось и достигло 19 человек, еще один местный житель самостоятельно обратился в больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что накануне двух взрослых и двух детей отправили в Москву для лечения, им окажут максимальную медицинскую помощь. Пятеро пострадавших получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.

Десять человек остаются в больницах, из них двое в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии средней тяжести, добавил Гладков.

В результате атаки повреждения получили 57 автомобилей, по всем будет проведена экспертиза, их владельцы получат компенсацию. Также в Белгороде замерили поврежденные окна, идет изготовление новых, требуется около недели на их производство и установку.

«Все квартиры находятся под контролем. Постараемся максимально быстро все восстановить», — заключил Гладков.

ВСУ нанесли удар по российскому городу днем в четверг, 15 февраля. Число жертв атаки достигло семи человек. В Минздраве России сообщали, что пострадало 20 местных жителей.