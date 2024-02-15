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17:58, 15 февраля 2024Россия

Число пострадавших при ударе Украины по Белгороду снова выросло

Минздрав: число пострадавших при атаке Украины на Белгород выросло до 20

Фото: Reuters

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на Белгород выросло до 20 человек. Об этом сообщают в Минздраве России, заявление приводит РИА Новости.

Также в ведомстве сообщили, что четверых пострадавших доставят на лечение в Москву.

Днем 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Минобороны России сообщило о 14 сбитых ракетах Vampire над городом.

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      Марк Леонов
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