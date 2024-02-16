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09:31, 16 февраля 2024Мир

В ЕС предупредили о желании французских ультраправых «захватить Европарламент»

Politico: партия Ле Пен хочет создать альянс после выборов в Европарламент

Фото: Yves Herman / Reuters

Ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» хочет создать альянс с консерваторами и правоцентристами после выборов в Европарламент (ЕП) для усиления своей мощи. О желании французских ультраправых «захватить Европарламент» предупреждает Politico.

Отмечается, что «Национальное объединение» в настоящее время занимает первое место во французских опросах, и, согласно опросу издания, его парламентская группа «Идентичность и демократия» (ID), по прогнозам, получит 87 мест на выборах, что на 28 мест больше, чем сейчас.

Такие результаты на выборах сделали бы их третьей по величине группой в Европарламенте после правоцентристской Европейской народной партии (172 места) и Прогрессивного альянса социалистов и демократов (139 мест).

Депутат Европарламента и лидер Национального объединения Джордан Барделла, который возглавляет список своей партии на выборах, пообещал стать «блокирующим меньшинством» в ЕП.

Стратеги партии, в частности, рассматривают альянс с группой правых европейских консерваторов и реформистов (ECR), в состав которой входят депутаты Европарламента от партии «Братья Италии» премьер-министра Италии Джорджии Мелони, а партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не исключает возможности присоединения к этой группе.

Ранее президента Франции Эммануэля Макрона уличили в использовании лозунга бывшего оппонента на президентских выборах, ультраправого французского политика Эрика Земмура «чтобы Франция оставалась Францией, нацией здравого смысла, сопротивления и просвещения». Ряд французских политиков обвинили главу государства в плагиате.

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      Семен Александров
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