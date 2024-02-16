В Германии отметили важность оказания помощи Украине вопреки трудностям

Шольц: Германия должна помогать Украине, несмотря на финансовые последствия

Германия должна предоставлять Киеву помощь, несмотря на финансовые последствия для страны. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Он отметил, что немцы постоянно интересуются у него, стоит ли поддерживать Украину. «И я вам говорю совершенно точно — да. Даже если мы, естественно, испытываем финансовые последствия», — подчеркнул Шольц.

Ранее Германия пообещала оказывать военную помощь Киеву в виде снаряжения и обучения украинских военных на протяжении ближайших десяти лет. Берлин также гарантировал республике помощь в области информационной безопасности.