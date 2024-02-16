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23:33, 16 февраля 2024Мир

В Германии отметили важность оказания помощи Украине вопреки трудностям

Шольц: Германия должна помогать Украине, несмотря на финансовые последствия

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия должна предоставлять Киеву помощь, несмотря на финансовые последствия для страны. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Он отметил, что немцы постоянно интересуются у него, стоит ли поддерживать Украину. «И я вам говорю совершенно точно — да. Даже если мы, естественно, испытываем финансовые последствия», — подчеркнул Шольц.

Ранее Германия пообещала оказывать военную помощь Киеву в виде снаряжения и обучения украинских военных на протяжении ближайших десяти лет. Берлин также гарантировал республике помощь в области информационной безопасности.

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      Марина Совина
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