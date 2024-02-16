В Госдуме возмутились названием конкурса красоты в российском регионе

Депутат ГД Матвеев возмутился названием конкурса красоты в Самарской области

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился названием конкурса красоты в Самарской области. Об этом парламентарий написал в Telegram.

Депутат опубликовал сообщение одного из Telegram-каналов, в котором анонсируется проведение конкурсов «Мисс Самара» и «Мисс Самара Young».

Матвеев выразил недовольство присутствием иностранного словам в названии конкурса. В связи с этим он напомнил, что государство принимает меры по защите русского языка.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка от заимствований. Закон устанавливает запрет на использование иностранных слов при наличии общеупотребляемых аналогов в русском языке.