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14:41, 16 февраля 2024Мир

В Израиле отвергли международное давление по палестинскому вопросу

Нетаньяху: Израиль отказывается признать международный диктат по Палестине
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Израиль не подчинится международному давлению по вопросу признания палестинского государства. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет Reuters.

«Израиль категорически отвергает международный диктат относительно постоянного урегулирования с палестинцами», — отметил он.

Нетаньяху добавил, что Израиль продолжит выступать против одностороннего признания Палестины. Такое решение, по его мнению, невозможно после атаки движения ХАМАС 7 октября, которая спровоцировала войну в секторе Газа.

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Заявление прозвучало после сообщений в The Washington Post о включении Соединенными Штатами пункта о создании палестинского государства в план послевоенного урегулирования.

Ранее Нетаньяху провел телефонный разговор с американским президентом Джо Байденом. Лидеры стран обсудили операцию в Рафахе, которую проводит Армия обороны Израиля.

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      Дмитрий Попов
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