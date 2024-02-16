В Израиле отвергли международное давление по палестинскому вопросу

Нетаньяху: Израиль отказывается признать международный диктат по Палестине

Израиль не подчинится международному давлению по вопросу признания палестинского государства. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет Reuters.

«Израиль категорически отвергает международный диктат относительно постоянного урегулирования с палестинцами», — отметил он.

Нетаньяху добавил, что Израиль продолжит выступать против одностороннего признания Палестины. Такое решение, по его мнению, невозможно после атаки движения ХАМАС 7 октября, которая спровоцировала войну в секторе Газа.

Заявление прозвучало после сообщений в The Washington Post о включении Соединенными Штатами пункта о создании палестинского государства в план послевоенного урегулирования.

Ранее Нетаньяху провел телефонный разговор с американским президентом Джо Байденом. Лидеры стран обсудили операцию в Рафахе, которую проводит Армия обороны Израиля.

