В Кишиневе задержали криминальных авторитетов с Украины

В Кишиневе полиция задержала криминальных авторитетов из Молдавии и с Украины

В Кишиневе силовики задержали группу криминальных авторитетов из Молдавии и с Украины. Об этом сообщили в пресс-службе молдавской полиции.

По данным правоохранителей, авторитеты собрались в одном из ресторанов молдавской столицы, чтобы разделить сферы влияния в двух странах. Их встречу раскрыли сотрудники Национального инспектората расследований и прокуратуры Молдавии по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

На месте полицейскими были задержаны 18 человек в возрасте от 25 до 55 лет. В отношении них начато уголовное расследование.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали в Тыве ставленника украинского вора в законе Руслана Гегечкори Артыша Дажываа. По данным СКР, он возглавлял структурные подразделения экстремистского и запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» на территории региона.