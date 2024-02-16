В Подмосковье спасли провалившегося в вентиляцию кота

В Крюкове кот провалился в вентиляцию с крыши многоквартирного дома и был спасен

Спасатели извлекли из вентиляционной шахты провалившегося туда домашнего кота в деревне Крюково Московской области. Об этом сообщили в группе «ГКУ МО "Мособлпожспас"» во «ВКонтакте».

Сообщается, что кот прогуливался по чердаку многоквартирного дома и попал в вентиляционную шахту. На помощь животному пришли работники 311-й пожарно-спасательной части территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас».

За помощью к спасателям обратился хозяин животного. Прибывшие на место сотрудники установили местонахождение кота, с помощью специального инструмента расширили вентиляционное отверстие и достали оттуда животное.

Ранее кот застрял в вытяжке многоквартирного дома в Уфе. Отмечалось, что животное пробыло в стене двое суток и мяукало, беспокоя соседей. Кот был извлечен рабочим и не пострадал.