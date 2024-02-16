В России резко вырос спрос на компьютеры кустарной сборки

«Известия»: спрос россиян на компьютеры кустарной сборки вырос вдвое

По итогам 2023 года спрос россиян на компьютеры, собранные кустарным способом в магазинах электроники и мелких мастерских, резко вырос вдвое. Доля подобных устройств на отечественном рынке увеличилась с 11 до 20 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет компании-партнера нескольких производителей электроники.

Подобные компьютеры, которые делаются под заказ (зачастую — из принесенных заказчиком запчастей) и не относятся к какому-либо бренду, стали пользоваться заметной популярностью у россиян за последний год. За 12 месяцев доля таких устройств на российском рынке увеличилась на 9 процентных пункта. В количественном выражении показатель достиг уровня в 260 тысяч штук.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин утверждает, что рост интереса к указанным девайсам в России наблюдается впервые за несколько десятилетий. Он связал подобную динамику с рядом факторов, включая уход многих зарубежных производителей с российского рынка. Кроме того, компьютеры, собранные «на коленке», зачастую стоят дешевле импортных аналогов.

Ранее управляющий партнер компании «Мобиус Технологии» Михаил Сизов заявил, что за последний год спрос россиян на ремонт компонентов иностранной электроники и систем хранения данных вырос в 5 раз. Резкий роста спроса был обусловлен проблемами в поставках оборудования для зарубежной вычислительной техники на фоне усиления санкционного давления.