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12:56, 16 февраля 2024Экономика

В России захотели вернуть газеты в супермаркеты

Замглавы Минпромторга Евтухов: газеты вернут во все розничные магазины России

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В России захотели вернуть на прилавки розничных магазинов печатную периодическую прессу. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы Минпромторга РФ пишет «Интерфакс».

Ведомство рекомендовало ретейлерам проработать вопрос продажи такой продукции в супермаркетах в течение месяца. «В противном случае, с учетом социальной значимости вопроса, министерство будет вынуждено ввести нормативное регулирование этого направления и инициировать законодательное закрепление за периодикой места на торговых полках магазинов», — заявили в Минпромторге.

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Вопрос продажи газет и журналов в розничных магазинах обсуждался на совещании ведомства под руководством замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Он отметил, что для обеспечения доступа граждан к печатным СМИ торговые сети должны наладить взаимодействие с издателями и вернуть их в продажу. Евтухов сообщил, что некоторые ретейлеры, в частности, «Магнит» и «Лента», уже работают с периодикой.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше читать бумажные книги — в 2023 году этот рынок (без учета учебной литературы) увеличился на 9 процентов, до 87 миллиардов рублей. В количественном выражении продажи выросли на 3 процента, до 231 миллиона штук. Основной объем прироста рынка книг обеспечили интернет-магазины (на 25 процентов, до 45,7 миллиарда рублей).

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