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18:25, 16 февраля 2024Мир

Во Франции предрекли рост военной истерии в Европе из-за Навального

Политик Филиппо: стоит ожидать усиления военной истерии в ЕС в ближайшие дни

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Реакцией Европейского союза (ЕС) на произошедшее с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) станет истерия по военной поддержке Украины. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Филиппо прокомментировал высказывания западных лидеров на новости о Навальном. По его мнению, это станет предлогом для усиления военной поддержки Украины.

«В ближайшие часы и дни стоит ожидать усиления военной истерии в ЕС: "Нужно поставлять больше оружия и вливать еще больше миллиардов"», — заявил политик. Он также предрек давление на Конгресс США по вопросу одобрения пакета военной помощи Киеву и усиление цензуры во Франции.

Ранее Филиппо обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во втягивании Европы в военный конфликт. Он также отметил необходимость «разрушения» таких организаций, как НАТО и Европейский союз.

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      Юрий Леонов
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