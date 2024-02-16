Политик Филиппо: стоит ожидать усиления военной истерии в ЕС в ближайшие дни

Реакцией Европейского союза (ЕС) на произошедшее с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) станет истерия по военной поддержке Украины. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Филиппо прокомментировал высказывания западных лидеров на новости о Навальном. По его мнению, это станет предлогом для усиления военной поддержки Украины.

«В ближайшие часы и дни стоит ожидать усиления военной истерии в ЕС: "Нужно поставлять больше оружия и вливать еще больше миллиардов"», — заявил политик. Он также предрек давление на Конгресс США по вопросу одобрения пакета военной помощи Киеву и усиление цензуры во Франции.

Ранее Филиппо обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во втягивании Европы в военный конфликт. Он также отметил необходимость «разрушения» таких организаций, как НАТО и Европейский союз.