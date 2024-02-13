Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 13 февраля 2024Мир

Во Франции Шольца обвинили во втягивании Европы в военный конфликт

Политик Филиппо: Шольц пытается втянуть европейские страны в военный конфликт

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц пытается втянуть все европейские страны в военный конфликт. В этом его обвинил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Совершенно сумасшедший! Канцлер Германии Шольц только что сделал заявления невероятно серьезного характера, направленные на то, чтобы втянуть весь европейский континент в настоящую третью мировую войну!» — написал он.

Политик также отметил необходимость «разрушения» таких организаций, как НАТО и Европейски союз.

Ранее Филиппо заявил, что Евросоюз планирует создать единую армию для наказания членов организации, которые хотят покинуть ее. По его словам, европейские политики, в свою очередь, прикрываются мнимой «российской угрозой».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Социолога Кагарлицкого отправили в колонию, хотя собирались лишь оштрафовать. Путин осенью обещал разобраться в его деле

      Названа причина остановки торгов на Мосбирже

      Финляндия поможет Польше построить первую АЭС

      Комплексы «Бал» с берега Финского залива нанесли «удар» по противнику

      Планы европейской страны отказаться от российского газа оценили

      Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина

      Реакция российского чиновника на задержание во время заседания попала на видео

      Ключевой ставке ЦБ предрекли стабильность

      Путин поручил ввести льготную ипотеку в новых регионах на «вторичку»

      В России мужчине дали восемь лет колонии за финансирование терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше