Во Франции Шольца обвинили во втягивании Европы в военный конфликт

Политик Филиппо: Шольц пытается втянуть европейские страны в военный конфликт

Канцлер Германии Олаф Шольц пытается втянуть все европейские страны в военный конфликт. В этом его обвинил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Совершенно сумасшедший! Канцлер Германии Шольц только что сделал заявления невероятно серьезного характера, направленные на то, чтобы втянуть весь европейский континент в настоящую третью мировую войну!» — написал он.

Политик также отметил необходимость «разрушения» таких организаций, как НАТО и Европейски союз.

Ранее Филиппо заявил, что Евросоюз планирует создать единую армию для наказания членов организации, которые хотят покинуть ее. По его словам, европейские политики, в свою очередь, прикрываются мнимой «российской угрозой».