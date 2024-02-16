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10:38, 16 февраля 2024Культура

Во Франции на Жерара Депардье подали новую жалобу

Во Франции на Жерара Депардье подали новую жалобу из-за домогательств

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Во Франции против актера и режиссера Жерара Депардье подали новую жалобу из-за сексуальных домогательств. Об этом сообщает издание Ouest France.

Жалоба была подана в 9 января бывшей ассистенткой кинематографиста, которая утверждает, что подвергалась домогательствам со стороны Депардье во время съемок фильма в 2014 году. По словам экс-помощницы Депардье, в период домогательств ей было 24 года — актер позволял себе трогать ее за интимные места, а также неоднократно предлагал совершить с ним половой акт.

Предполагаемая жертва предпочла не раскрывать своего имени. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование.

Ранее испанская журналистка Рут Баса обвинила кинематографиста в насилии, произошедшем в 1995 году. До этого в аналогичных действиях Депардье обвинили 13 женщин.

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      Анастасия Астахова
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