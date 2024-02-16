Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:55, 16 февраля 2024Среда обитания

Водителям назвали пять подозрительных звуков автомобиля

Автоэксперт Константинов: свист и громкие стуки говорят о проблемах с машиной

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Свист из-под капота и громкие стуки двигателя говорят о серьезных проблемах с машиной. Пять подозрительных звуков в автомобиле назвал водителям директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов, пишет «Российская газета».

Постоянные громкие стуки в двигателе могут свидетельствовать о неполадках с поршневой группой или коленвалом, а также указывать на износ двигателя, пояснил эксперт. Автолюбителям также стоит обратить внимание на жужжание и свист из-под капота — они могут возникать из-за поломок насосов или турбины.

Насторожить должны и громкие звуки выхлопной системы — чаще всего это признак ее повреждения. Свистящие звуки могут также быть сигналом о проблемах с приводным ремнем, добавил Константинов. «Владельцу автомобиля стоит обратить внимание, если он слышит скрип при запуске двигателя. Он может свидетельствовать об износе ремня газораспределительного механизма либо неполадках с его компонентами», — заключил автоэксперт.

Ранее водителям назвали признаки скорого отказа тормозов. Так, поводом для тревоги оказались неправильные реакции педали — например, проваливание в пол или жесткий ход.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Завод в Подмосковье перейдет в госсобственность. Ему принадлежит котельная, из-за которой тысячи людей были без тепла

      Группа бойцов ВСУ заявила о желании сложить оружие

      Выросший на лягушке гриб удивил исследователей

      Крымский мост вновь открыли спустя 25 минут

      Путин прибыл в Челябинск

      Появилось видео с напугавшим жителей Ростова-на-Дону звуком взрыва

      Российских депутатов законодательно обязали быть реалистами

      Врач раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей

      В ДНР оценили способность ВСУ сопротивляться

      Лавров раскритиковал отказ от права вето в Совбезе ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше