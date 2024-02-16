Водителям назвали пять подозрительных звуков автомобиля

Автоэксперт Константинов: свист и громкие стуки говорят о проблемах с машиной

Свист из-под капота и громкие стуки двигателя говорят о серьезных проблемах с машиной. Пять подозрительных звуков в автомобиле назвал водителям директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов, пишет «Российская газета».

Постоянные громкие стуки в двигателе могут свидетельствовать о неполадках с поршневой группой или коленвалом, а также указывать на износ двигателя, пояснил эксперт. Автолюбителям также стоит обратить внимание на жужжание и свист из-под капота — они могут возникать из-за поломок насосов или турбины.

Насторожить должны и громкие звуки выхлопной системы — чаще всего это признак ее повреждения. Свистящие звуки могут также быть сигналом о проблемах с приводным ремнем, добавил Константинов. «Владельцу автомобиля стоит обратить внимание, если он слышит скрип при запуске двигателя. Он может свидетельствовать об износе ремня газораспределительного механизма либо неполадках с его компонентами», — заключил автоэксперт.

Ранее водителям назвали признаки скорого отказа тормозов. Так, поводом для тревоги оказались неправильные реакции педали — например, проваливание в пол или жесткий ход.