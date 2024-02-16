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17:57, 16 февраля 2024Россия

Володин назвал виновных в смерти Навального

Спикер Госдумы Володин: в смерти Навального виновны Вашингтон и Брюссель
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин . Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В смерти заключенного ИК-3 Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) виновны Вашингтон и Брюссель. Столицы США и Евросоюза в качестве виновных назвал спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По заявлению Володина, в причине смерти Навального еще предстоит разобраться судмедэкспертам, однако уже сейчас он может сказать, что она была выгодна именно США и Евросоюзу (ЕС). Политик напомнил, что именно Штаты и ЕС наложили на Россию огромное количество санкций, жаждут захватить «золотовалютные ресурсы», а также в целом намерены уничтожить РФ и делают все, чтобы ее развитие прекратилось.

Спикер ГД также перечислил имена тех, кто лично стоит за случившимся с Навальным. По его мнению, это лица от генсека НАТО Йенса Столтенберга до канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского. «Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть», — подытожил Володин.

Согласно заявлению УФСИН в пятницу, 16 февраля, после прогулки Навальный почувствовал себя плохо. Прибывшие врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, врачи не смогли спасти его.

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