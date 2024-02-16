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12:23, 16 февраля 2024Забота о себе

Врач предостерег россиян от проросшей картошки

Токсиколог Кутушов предупредил, что проросшим картофелем можно отравиться

Фото: Dan Dennis / Unsplash

Токсиколог Михаил Кутушов предупредил, что проросший картофель, которого особенно много в конце зимы и весной, может вызывать отравление. Врач предостерег россиян от употребления такой картошки в комментарии для издания Sm.News.

По словам врача, в проросшем картофеле содержится ядовитое вещество под названием соланин. Он концентрируется под позеленевшими участками кожуры и в ростках. При отравлении соланином у человека появляется диарея, тошнота и рвота, озноб и головная боль.

Кутушов предупредил, что даже при термической обработке соланин не разрушается. Поэтому проросший картофель нельзя употреблять ни в каком виде, особенно детям.

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Токсиколог рекомендовал выпить активированный уголь, если пришлось съесть проросший картофель. Также он посоветовал хранить картофель в прохладном месте и отдельно от яблок, чтобы он не пророс.

Ранее Кутушов и эндокринолог Зухра Павлова рассказали о двух ошибках, приводящих к тромбозу. По их словам, недостаток белка и несоблюдение питьевого режима со временем приводят к сгущению крови и развитию опасных заболеваний.

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      Алиса Дмитриева
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