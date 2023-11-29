Врачи предупредили о малоизвестном факторе риска инфарктов и инсультов

Врач Баум: высокий уровень липопротеина указывает на риск развития инфаркта

Врач-кардиолог Сет Баум рассказал о малоизвестном факторе, который указывает на высокий риск развития сердечных приступов и инсультов. Его мнение приводит Fox News.

По словам Баума, о возможных проблемах с сердцем в будущем может сигнализировать высокое содержание липопротеина (а) в крови. Врач объяснил, что этот белок содержит вещество, которое в больших концентрациях приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Во-первых, оно вызывает атеросклероз, то есть накопление жиров и холестерина в артериях. Во-вторых, провоцирует воспаление, которое способствует образованию бляшек и повышает риск инфаркта», — предупредил Баум. Кроме того, продолжил кардиолог, высокий уровень этого белка увеличивает риск образования тромбов.

Баум рассказал, что уровень липопротеина (а) повышен примерно у 20 процентов людей. Причинами этого состояния, по словам кардиолога, могут быть генетика, заболевания щитовидной железы, почек или менопауза. Он добавил, что снизить его с помощью лекарств или диеты невозможно. Однако тем, кто хочет предотвратить инфаркты и инсульты, можно повлиять на другие факторы риска их развития.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов и эндокринолог Зухра Павлова рассказали россиянам о двух ошибках, приводящих к тромбозу. По их словам, недостаток белка и несоблюдение питьевого режима со временем приводит к сгущению крови и развитию опасных заболеваний.