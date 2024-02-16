Врачи развеяли популярный миф о сыре

Диетолог Макиша заявила, что в плавленом сыре меньше калорий, чем в твердом

Врач-диетолог Марина Макиша и врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что, вопреки расхожему представлению, плавленый сыр так же полезен, как и твердый. Выпуск, где специалисты развеяли популярный миф о продукте, доступен на платформе «Смотрим».

Макиша подчеркнула, что многие не считают плавленый сыр полноценным сыром. Специалист объяснила, что при производстве в него добавляют сухое молоко, чтобы увеличить содержание белка. Таким образом продукт не уступает полезными свойствами твердому сыру.

«Тем, кто соблюдает диету, мы рекомендуем обратить внимание именно на плавленый сыр. Потому что он менее калорийный», — подчеркнула диетолог, уточнив, что калорийность плавленого сыра в полтора или два раза меньше, чем твердого.

При этом Агапкин призвал россиян обращать внимание на надпись на упаковке продукта. «Важно обращать внимание, что это все-таки плавленый сыр, а не продукт, плавленный с сыром», — подчеркнул он.

Ранее Агапкин развеял популярный миф о яблоках. По словам врача, фрукт не способен очистить зубы вопреки расхожему представлению.