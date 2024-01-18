Врач развеял распространенный миф о яблоках

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что яблоки не очищают зубы. Выпуск, в котором специалист развеял миф о фрукте, доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин назвал ошибочным распространенное представление о том, что яблоки очищают зубы. Он подчеркнул, что органические кислоты, содержащиеся в плодах, наоборот, разрушают зубную эмаль.

Кроме того, отметил врач, в составе фрукта есть сахар. «Он стимулирует рост микрофлоры, которая вызывает кариес. Нет, яблоками не надо чистить зубы», — заключил специалист.

Ранее стоматолог Мария Михайлова назвала продукты, разрушающие зубы. В этот список она включила маринованные огурцы, иван-чай и козинаки.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева развенчала еще один миф о яблоках. По ее словам, в них практически не содержится витаминов вопреки расхожему мнению. Также специалистка подчеркнула, что в этом фрукте нет железа.