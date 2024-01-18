Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:22, 18 января 2024Интернет и СМИ

Врач развеял распространенный миф о яблоках

Фото: laura adai / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что яблоки не очищают зубы. Выпуск, в котором специалист развеял миф о фрукте, доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин назвал ошибочным распространенное представление о том, что яблоки очищают зубы. Он подчеркнул, что органические кислоты, содержащиеся в плодах, наоборот, разрушают зубную эмаль.

Кроме того, отметил врач, в составе фрукта есть сахар. «Он стимулирует рост микрофлоры, которая вызывает кариес. Нет, яблоками не надо чистить зубы», — заключил специалист.

Ранее стоматолог Мария Михайлова назвала продукты, разрушающие зубы. В этот список она включила маринованные огурцы, иван-чай и козинаки.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева развенчала еще один миф о яблоках. По ее словам, в них практически не содержится витаминов вопреки расхожему мнению. Также специалистка подчеркнула, что в этом фрукте нет железа.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пакистан ударил по Ирану. Как ядерная держава Ближнего Востока ответила на обстрелы своей территории?

      На Украине раскритиковали Канаду за задержку поставок вооружения

      В России предъявили обвинения участвующим в качестве наемников в СВО иностранцам

      Стало известно о ликвидации кулинарной компании телеведущей Высоцкой

      Водитель трамвая выставил 9-летнего россиянина на мороз из-за блокировки карты

      Экс-министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины заочно обвинили в России

      В Москве взвинтились цены на один вид жилья

      Первая ракетка России Касаткина вылетела с Australian Open

      Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась топлес

      На Украине заявили о полной разблокировке движения на границе с Польшей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше