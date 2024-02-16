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15:51, 16 февраля 2024Россия

Заявивший о «бичах и зэках» среди российских военных депутат уехал в зону СВО

Депутат Дюков уехал в зону СВО после слов о «бомжах и зэках» среди контрактников

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков отправился в зону специальной военной операции (СВО) после слов о военных, принимающих в ней участие. Свое заявление он опубликовал во «ВКонтакте».

Ранее Дюков на заседании комиссии по самоуправлению заявил, что основным контингентом среди контрактников в зоне СВО являются «алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее». После этого мэр Красноярска Владислав Логинов заявил о недопустимости подобных высказываний.

На фоне скандала депутат Дюков попросил освободить себя от полномочий председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Красноярского городского совета депутатов «в связи с убытием в зону проведения специальной военной операции на неопределенный срок».

В предыдущем посте Дюков написал, что был в зоне СВО неоднократно, а накануне «допустил высказывание, которое не соответствует действительности». «В ходе комиссии я говорил, что считаю необходимым сделать упор, в первую очередь, на патриотическую мотивацию в мобилизации, но высказывания об этом у меня получились, к сожалению, сбивчивыми. Приношу мои извинения всем, кого могли обидеть мои слова», — заключил депутат.

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