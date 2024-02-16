Зендея пришла на премьеру фильма в обнажающем тело костюме робота

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея пришла на премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в Лондоне в обнажающем тело костюме робота. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость предстала перед папарацци в металлическом наряде с вырезами в районе груди, живота, спины, бедер и рук. Ее образ дополняли перчатки с длинными ногтями и обувь на платформе и высоких каблуках. Также звезда примерила серебристое ожерелье, украшенное синими камнями.

Известно, что костюм был создан брендом Thierry Mugler и впервые представлен в 1995 году.

Ранее в феврале Зендея пришла в откровенном наряде на премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в Мексике. Он состоял из юбки длины миди с глубоким вырезом до бедра, а также укороченного топа с длинными рукавами.