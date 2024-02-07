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21:50, 7 февраля 2024Ценности

Зендея оголила грудь на красной дорожке

Фото: Carlos Tischler / Eyepix Group / Globallookpress.com

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея посетила премьеру фильма «Дюна 2» в Мексике в откровенном наряде. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания Daily Mail.

27-летняя знаменитость вышла на красную дорожку в костюме, состоящем из юбки длины миди с глубоким вырезом до бедра, а также укороченного топа с длинными рукавами. При этом на кадрах видно, что звезда отказалась от
бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

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Помимо этого, артистке сделали макияж в ярких оттенках и собрали волосы в романтичную прическу. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками с блестящей застежкой и на высоких каблуках.

Ранее в феврале в сети обругали образ Зендеи на премьере «Дюны 2» фразой «одета в лохмотья». Знаменитость вышла в платье из черной, серой и красной ткани, с разрезом на бедре и большим круглым вырезом на животе.

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      Екатерина Ештокина
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