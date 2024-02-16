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20:23, 16 февраля 2024Ценности

Звезда «Оппенгеймера» случайно обнажила грудь на публике

Фото: Hannah McKay / Reuters

Британская актриса Флоренс Пью оконфузилась на публике, покидая премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в Лондоне, Англия. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли 28-летнюю звезду фильма «Оппенгеймер» в украшенном пайетками макси-платье с открытой спиной и капюшоном, который она надела на голову. Также артистка примерила нюдовые босоножки на каблуках и выбрала в качестве аксессуаров одинаковые браслеты на запястья и миниатюрную сумку коричневого оттенка.

При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и на фото попало, как прикрывавшая грудь ткань сползла, обнажив ее.

Ранее в феврале сообщалось, что американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея также пришла на премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в Лондоне в обнажающем тело костюме робота.

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      Карина Черных
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