Звезда «Служебного романа» оценила свою карьеру

Актриса Немоляева заявила, что не может ответить, довольна ли своей карьерой

Народная артистка РСФСР и звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева оценила в разговоре с «Пятым каналом» свою карьеру в кино.

Актриса призналась, что не может ответить утвердительно или отрицательно на вопрос, довольна ли своей карьерой. Она подчеркнула, что это невозможно, так как в актерской судьбе бывают и взлеты, и падения, приятности и неприятности, победы и поражения.

«Жизнь многообразна, она идет своеобразными скачками. Поэтому одним словом на ваш вопрос ответить невозможно», — подчеркнула Немоляева.

Летом прошлого года народная артистка РСФСР призналась, что не знает размер своей пенсии.