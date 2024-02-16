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14:31, 16 февраля 2024Культура

Звезда «Служебного романа» оценила свою карьеру

Актриса Немоляева заявила, что не может ответить, довольна ли своей карьерой

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Народная артистка РСФСР и звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева оценила в разговоре с «Пятым каналом» свою карьеру в кино.

Актриса призналась, что не может ответить утвердительно или отрицательно на вопрос, довольна ли своей карьерой. Она подчеркнула, что это невозможно, так как в актерской судьбе бывают и взлеты, и падения, приятности и неприятности, победы и поражения.

«Жизнь многообразна, она идет своеобразными скачками. Поэтому одним словом на ваш вопрос ответить невозможно», — подчеркнула Немоляева.

Летом прошлого года народная артистка РСФСР призналась, что не знает размер своей пенсии.

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      Анастасия Астахова
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