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22:10, 17 февраля 2024Мир

Белый дом после отступления ВСУ из Авдеевки обвинил Конгресс в бездействии

Белый дом: отступление ВСУ из Авдеевки стало «платой за бездействие Конгресса».

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Белый дом рассматривает отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки как «плату за бездействие Конгресса». Об этом сообщает пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, пишет РИА Новости.

Уотсон обвинила Конгресс США и призвала законодателей без промедления одобрить запрос о выделении дополнительного финансирования Украины. «Украинцы продолжают храбро сражаться, однако их запасы вооружений истощаются», — заявила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ приняли решение об отступлении из Авдеевки из-за угрозы окружения. По словам украинского лидера, эти действия являются логичными исходя из необходимости сохранить жизни людей.

О выводе украинских войск из Авдеевки ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».

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      Марина Совина
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