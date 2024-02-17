Белый дом после отступления ВСУ из Авдеевки обвинил Конгресс в бездействии

Белый дом: отступление ВСУ из Авдеевки стало «платой за бездействие Конгресса».

Белый дом рассматривает отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки как «плату за бездействие Конгресса». Об этом сообщает пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, пишет РИА Новости.

Уотсон обвинила Конгресс США и призвала законодателей без промедления одобрить запрос о выделении дополнительного финансирования Украины. «Украинцы продолжают храбро сражаться, однако их запасы вооружений истощаются», — заявила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ приняли решение об отступлении из Авдеевки из-за угрозы окружения. По словам украинского лидера, эти действия являются логичными исходя из необходимости сохранить жизни людей.

О выводе украинских войск из Авдеевки ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».