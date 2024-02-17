Зеленский заявил, что ВСУ оставили Авдеевку из-за угрозы окружения. Почему он обвинил в сдаче города Запад?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы республики (ВСУ) приняли решение об отступлении из Авдеевки из-за угрозы окружения. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности во время беседы с журналистами. По словам украинского лидера, эти действия являются логичными, исходя из необходимости сохранить жизни людей. Официальный представитель МИД России поспорила с высказыванием Зеленского. По ее словам, Киев «умеет "воевать" только за большие деньги».
Зеленский обвинил западные страны в создании искусственного дефицита вооружения
Зеленский заявил, что решение отвести войска из Авдеевки было принято, чтобы сохранить жизни бойцов и не попасть в окружение.
Это очень логичное, справедливое и профессиональное решение спасти жизни украинцев… Это правильное решение, чтобы не быть окруженными, было принято решение отойти на другие линии
Он также заметил, что создание «искусственного дефицита вооружения», в частности дефицита артиллерии и средств дальнего поражения, позволяет российской стороне адаптироваться к интенсивности боевых действий.
В ходе выступления Зеленский назвал конфликт на Украине несправедливым с точки зрения преимущества. По его словам, если у Украины артиллерия бьет на 20 километров, то у России — на 40 километров.
Главнокомандующий ВСУ заявлял об отводе войск на «более выгодные рубежи»
Главком ВСУ Александр Сырский ранее объявил о выводе войск из Авдеевки. По его словам, это решение связано с планом перевести подразделения к обороне.
«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — сказал он.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский также подтверждал, что украинские военные ушли на заранее подготовленные позиции. При этом он пообещал позднее вернуть город под контроль Киева.