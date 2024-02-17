Зеленский заявил, что ВСУ оставили Авдеевку из-за угрозы окружения. Почему он обвинил в сдаче города Запад?

Захарова: Зеленский и Сырский выводят войска из Авдеевки не для спасения людей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы республики (ВСУ) приняли решение об отступлении из Авдеевки из-за угрозы окружения. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности во время беседы с журналистами. По словам украинского лидера, эти действия являются логичными, исходя из необходимости сохранить жизни людей. Официальный представитель МИД России поспорила с высказыванием Зеленского. По ее словам, Киев «умеет "воевать" только за большие деньги».

Зеленский обвинил западные страны в создании искусственного дефицита вооружения

Зеленский заявил, что решение отвести войска из Авдеевки было принято, чтобы сохранить жизни бойцов и не попасть в окружение.

Это очень логичное, справедливое и профессиональное решение спасти жизни украинцев… Это правильное решение, чтобы не быть окруженными, было принято решение отойти на другие линии Владимир Зеленский президент Украины

Он также заметил, что создание «искусственного дефицита вооружения», в частности дефицита артиллерии и средств дальнего поражения, позволяет российской стороне адаптироваться к интенсивности боевых действий.

В ходе выступления Зеленский назвал конфликт на Украине несправедливым с точки зрения преимущества. По его словам, если у Украины артиллерия бьет на 20 километров, то у России — на 40 километров.

Главнокомандующий ВСУ заявлял об отводе войск на «более выгодные рубежи»

Главком ВСУ Александр Сырский ранее объявил о выводе войск из Авдеевки. По его словам, это решение связано с планом перевести подразделения к обороне.

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — сказал он.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский также подтверждал, что украинские военные ушли на заранее подготовленные позиции. При этом он пообещал позднее вернуть город под контроль Киева.