Захарова поспорила с Зеленским о причинах отвода ВСУ из Авдеевки
Отвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки не связан с сохранением жизней. Так с заявлением Владимира Зеленского о причинах отхода украинских войск из этого населенного пункта поспорила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявление опубликовано в ее Telegram-канале.
По словам Захаровой, настоящей причиной отхода ВСУ являются несколько особенностей украинских властей.
«ЗеПрезидент с бандой умеют "воевать" только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан», — заявила представитель Министерства.
Все остальное для них значения не имеет
Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Высокопоставленная представительница Пентагона на условиях анонимности заявила, что США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи.