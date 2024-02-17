Захарова поспорила с Зеленским о причинах отвода ВСУ из Авдеевки

Представитель МИД Захарова: отвод ВСУ из Авдеевки не связан с сохранением жизней

Отвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки не связан с сохранением жизней. Так с заявлением Владимира Зеленского о причинах отхода украинских войск из этого населенного пункта поспорила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявление опубликовано в ее Telegram-канале.

По словам Захаровой, настоящей причиной отхода ВСУ являются несколько особенностей украинских властей.

«ЗеПрезидент с бандой умеют "воевать" только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан», — заявила представитель Министерства.

Все остальное для них значения не имеет Мария Захарова

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Высокопоставленная представительница Пентагона на условиях анонимности заявила, что США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи.