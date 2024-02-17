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15:04, 17 февраля 2024Ценности

Бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж за фитнес-тренера

«СтарХит»: бывшая возлюбленная Тимати Алекса вышла замуж за фитнес-тренера

Кадр: @aleksa___official

Звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», бывшая возлюбленная рэпера Тимати певица Алекса вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, бракосочетание откладывалось с осени 2020 года. Ночь перед церемонией Алекса провела с дочерью в отеле, а с утра ее посетила визажистка, которая сделала легкий макияж.

Невеста выложила в соцсетях видео из загса. «Можете нас поздравить. Ура! Разделите этот праздник вместе с нами», — подписала она ролик, на котором они с женихом позируют перед зеркалом.

Ранее Алекса показала квартиру, которую она снимает в Москве вместе с Дайчевым. Певица приобрела для себя предметы интерьера от фирм Lalique и Baccarat, покупки она объяснила желанием окружить себя красотой.

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      Алина Черненко
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