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23:30, 17 февраля 2024Мир

Черногория понадеялась на вступление в ЕС в 2028 году

Президент Милатович выразил надежду на вступление Черногории в ЕС в 2028 году
Яков Милатович

Яков Милатович. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Черногории Яков Милатович на полях Мюнхенской конференции по безопасности выразил надежду на вступление страны в Европейский союз (ЕС) в 2028 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возвращаясь к вопросу региона, думаю, что прием Черногории, как самой малой страны-кандидата из всех (...) члена НАТО с 2017 года (...) внушает полный оптимизм», — сказал Милатович.

Ранее член парламента Швеции Дзенан Цисия выступил в поддержку скорейшего вступления Боснии и Герцеговины в Евросоюз. По его словам, «интеграция Боснии и Герцеговины является не только желанием, но и необходимостью для стабильности и безопасности европейского континента».

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Одобрения заявок на вступление ожидают Турция (с 1999 года), Северная Македония (2005), Черногория (2010), Сербия (2019), Албания (2014), Босния и Герцеговина (2022), Молдавия (2022) и Украина (2022). Получения статуса кандидата в ЕС ожидают Грузия и частично признанная Республика Косово, которые подали заявки в 2022-м.

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      Марина Совина
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