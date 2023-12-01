В Швеции призвали содействовать вступлению в ЕС еще одной страны

В парламенте Швеции высказались в пользу вступления Боснии и Герцеговины в ЕС

Член парламента Швеции Дзенан Цисия выступил в поддержку скорейшего вступления Боснии и Герцеговины в Евросоюз (ЕС). О необходимости появления новой страны в еврозоне депутат высказался в обращении к главе МИД Швеции Тобиасу Билльстрему, с которым ознакомилась «Лента.ру».

«В Швеции проживают около 100 тысяч человек, связанных с Боснией и Герцеговиной, чьи интересы и благополучие тесно связаны с процессом европейской интеграции страны. Эта коллективная надежда на интеграцию Боснии и Герцеговины в ЕС и НАТО является не только вопросом культурной и социальной сплоченности, но также имеет большое значение для политических и экономических интересов Швеции. Стабильность и демократизация Боснии и Герцеговины имеют решающее значение для противодействия растущему влиянию России в регионе и для сохранения архитектуры европейской безопасности», — говорится в его обращении.

По словам автора письма, «интеграция Боснии и Герцеговины является не только желанием, но и необходимостью для стабильности и безопасности европейского континента».

К сожалению, предыдущая нерешительность и закрытые двери ЕС привели к некоторому скептицизму среди боснийского населения в отношении западной интеграции. Это сомнение не должно превратиться в безнадежность. Поэтому крайне важно, чтобы мы действовали сейчас, чтобы Босния и Герцеговина почувствовала, что ее стремление к членству в ЕС реалистично и достижимо Дзенан Цисия член парламента Швеции

В связи с этим Цисия задает Билльстрему вопрос о его усилиях для поддержки вступления Боснии и Герцеговины в Евросоюз.

«Намерен ли министр добиваться того, чтобы Швеция также использовала свои политические, технические и финансовые инструменты для продвижения переговоров о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС и обеспечения того, чтобы они начались до конца года?» — поинтересовался парламентарий.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал немедленно принять в ЕС страны Западных Балкан. Среди стран региона основными кандидатами на вступление в объединение считаются Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Одобрения заявок на вступление ожидают Турция (с 1999 года), Северная Македония (2005), Черногория (2010), Сербия (2019), Албания (2014), Босния и Герцеговина (2022), Молдавия (2022) и Украина (2022). Получения статуса кандидата в ЕС ожидают Грузия и частично признанная Республика Косово, которые подали заявки в 2022-м.